Coronapatiënten met langdurige klachten kunnen vanaf volgende maand medische kosten terugbetaald krijgen

Probleem tot nog toe was dat langdurige covid of "long covid" niet officieel erkend is als aandoening. En dus kunnen medische kosten niet worden terugbetaald. Het probleem werd al meermaals aangekaart door longcovidpatiënten die zich in de steek gelaten voelen.

In ons land werd de erkenning vorig jaar in april al unaniem goedgekeurd in de commissie Volksgezondheid. En nu is er ook een eerste akkoord over de uitwerking van de terugbetalingsregeling, dat laat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten.