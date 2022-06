Tien West-Vlaamse boeren zetten zich in voor het milieu en worden "koolstofboer"

Tien West-Vlaamse boeren hebben nu met de provincie afgesproken om technieken toe te passen om hun koolstofuitstoot te beperken. Wie denkt aan de uitstoot van koolstof of dus CO² denkt in eerste instantie aan auto's. Maar ook de aardbodem stoot koolstof uit, zeker als hij wordt bewerkt. Volgens de eerste berekeningen kunnen de landbouwers hiermee voorkomen dat er zo'n 180 ton CO² in de atmosfeer terecht komt.

Eén van de deelnemende landbouwers aan het project is Olivier Van Wambeke uit Moorsele, bij Wevelgem. Hij zal verschillende technieken toepassen om de CO² in zijn grond te houden."Ik zal compost toedienen als extra bodemverbeteraar. Daarnaast zal ik dit jaar ook gras inzaaien tussen de rijen maïs. Zo zal er een permanente bodembedekking zijn. Anderzijds ploeg ik ook zo weinig mogelijk om en dat komt alleen maar het bodemleven ten goede."