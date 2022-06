Zeker 4 doden en tientallen gewonden bij treinongeluk nabij Duitse skioord Garmisch-Partenkirchen

De trein was vanuit het bekende skigebied Garmisch-Partenkirchen op weg naar München en ontspoorde kort na de middag in Burgrain, vlak bij Garmisch-Partenkirchen. Dat gebeurde naar verluidt in een relatief flauwe bocht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De lijn tussen Garmisch-Partenkirchen en Oberau, ten noorden van de plaats van het ongeval, is gesloten. Ook de weg naast het spoor is afgesloten. Op foto's is te zien dat verschillende brandweerwagens en ziekenwagens ter plaatse zijn.

Zeker 4 mensen kwamen om het leven, zegt de lokale overheid. Volgens de politie zouden er ook ongeveer 30 mensen gewond geraakt zijn, onder wie 15 zwaargewond. Reddingswerkers brachten passagiers via de ramen van de trein in veiligheid (zie foto's onder). Intussen zouden alle passagiers de trein hebben kunnen verlaten.

Het gaat om een dubbeldektrein. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen op het moment van het ongeval op de trein zaten. Naar verluidt zaten er veel kinderen op de trein.