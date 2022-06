Verkeersagressie tegen jonge wielerploeg in Riemst: "We mogen nochtans op de weg rijden"

Het zijn de nieuwelingen en junioren van professionele wielerploeg Sport en Moedig Genk die slachtoffer zijn geworden van verkeersagressie. Een automobilist reed rakelings langs de groep van 14- en 15-jarigen, sneed hen de pas af en gedroeg zich agressief naar de groep toe. Volgens de bestuurder nam de groep te veel plaats in op de weg. Toch mag een professionele ploeg van meer dan 15 renners op de weg rijden, zegt ploegleider Bart Geurts. "Autobestuurders moeten weten wat onze rechten zijn als competitierenners. We mochten daar als groep op de weg rijden."

Het is niet de eerste keer dat de ploeg agressie meemaakt, maar dit was buiten proportie, zegt Geurts: "Vaak wordt op ons gespuwd, geroepen, ons klem gereden of met drank op ons gegooid. Maar het is nog nooit zo geweest dat een bestuurder daarna ook nog zijn verhaal komt halen, nadat 'ie ons bijna in de berm had gereden, en dan nog met lijfelijk geweld verder gaat."