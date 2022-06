Verlaagde Leieboorden vormen eindstuk van centrumvernieuwing in Sint-Eloois-Vijve

Waregem en de Vlaamse Waterweg investeren bijna 5 miljoen euro in de verlaagde Leieboorden in de deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. "Zo komt het water centraal in onze deelgemeente te staan", zegt Rik Soens, schepen van Patrimonium (CD&V). "De waterkant is een ideale locatie om tot rust te komen of actief bezig te zijn."