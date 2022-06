BEKIJK - Harry en Meghan tekenen present op dankviering voor Elizabeth II, Queen zelf moet forfait geven 

Vandaag staan de ogen gericht op St. Paul’s Cathedral in Londen, waar op dit moment een dankdienst voor de Queen wordt gehouden. Bedoeling was dat de koningin daarbij aanwezig zou zijn, maar gisterenavond meldde Buckingham Palace dat ze “ongemak” had ervaren tijdens de eerste dag. “Rekening houdend met de reis en met alles wat nodig is om aan de dienst deel te nemen, heeft Hare Majesteit met grote tegenzin beslist dat ze niet aanwezig zal zijn”, klonk het officieel.