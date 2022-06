Vlaamse fictiereeksen "Albatros" en "Twee zomers" gaan internationaal

Ook "Twee zomers", de serie die eerder dit jaar te zien was op Eén en VRT NU, boekt internationaal succes. De reeks is vanaf vandaag te zien in internationale huiskamers, via Netflix. Het streamingplatform heeft maar liefst 222 miljoen abonnees in 190 landen. Voor de lancering werd "Twee zomers" in elf talen gedubd en in 30 talen ondertiteld, een primeur voor een Vlaamse serie. "Twee zomers" werd in ons land de best bekeken fictiereeks van de afgelopen jaren.