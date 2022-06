Vrouw uit Mexico krijgt als eerste 3D-geprint oor op basis van eigen cellen in de VS

De vrouw lijdt aan microtia, een genetische aandoening waarbij een of beide oren misvormd zijn of zelfs volledig ontbreken. Dat kan gepaard gaan met gehoorverlies omdat de gehoorgang niet voldoende ontwikkeld is. Het is een zeldzame aandoening, ongeveer 1 op de 7.000 baby's wordt ermee geboren. Bij de vrouw in kwestie was haar rechteroor misvormd.

Het bedrijf 3DBio Therapeutics voerde de transplantatie uit in maart 2022. De patiënt kreeg een nieuw oor met een 3D-geprint implantaat dat gemaakt werd op basis van menselijke cellen van de patiënt. Het bedrijf printte de nieuwe oorschelp in overeenkomst met de vorm en grootte van het andere oor van de patiënt.