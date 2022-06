Wie zijn auto gebruikt voor werkverplaatsing krijgt een betere vergoeding

"Het is vooral belangrijk dat de werkgevers een stimulans krijgen om de stijgende prijzen die de werknemers betalen beter te compenseren", legt minister van Financiën Vincent Van Petegehem (CD&V) uit. "Het gaat vooral om mensen die in de dienstenchequesector werken, aan thuisverpleging doen of mensen in commerciële functies die hun eigen wagen gebruiken voor een pure activiteit in de werksfeer", verduidelijkt premier Alexander De Croo (Open VLD)