Wielertoeristen fietsen van Geluveld naar Monaco als hulde aan een van eerste vrouwen als burgemeester in België

Leonie Keingiaert de Gheluvelt speelde een belangrijke rol in de heropbouw van Geluveld na de Eerste Wereldoorlog. Nog voor ze verkozen werd, had ze veldovens laten maken om bakstenen te maken voor gemeente. Toen ze aankondigde dat ze kandidaat-burgemeester was, was haar lijst de enige. Veel tegenstand was er dus niet. Al kwam er wel snel kritiek, onder meer van de toenmalige pastoor, die moeite had met een liberale burgemeester.

Bij de volgende verkiezingen zorgde de pastoor voor een kartellijst en belandde Keingiaert in de oppositie, maar ze heroverde de burgemeesterssjerp in 1932. Ze bleef politiek actief tot 1965, dan eens in de meerderheid, dan weer in de oppositie. In 1966 overleed ze op haar tachtigste. Ze was ongehuwd en de enige nog van haar familie.