Chinese wolhandkrabben vermengen zich met Japanse soort en vergroten risico op overstromingen én droogte

“In onze Vlaamse rivieren zit een hybride versie. Het is een mix tussen de Chinese wolhandkrab en een Japans exemplaar dat hier op dezelfde manier in onze rivieren is terechtgekomen”, vertelt professor Jonas Schoelynck. De twee soorten hebben nu hun DNA vermengd tot een nieuw exemplaar. “De Japanse wolhandkrab is agressiever dan de Chinese. Agressiever ten opzichte van andere soorten, maar ook ten opzichte van de natuur. Hopelijk heeft die nieuwe soort deze eigenschap niet meegekregen.”