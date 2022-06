Parket waarschuwt voor "erg gevaarlijke" xtc-pillen op Extrema Outdoor: "Dosis MDMA vier keer zo hoog"

De aangetroffen pil was roze en had de vorm van een Mario Bros-figuurtje, zegt Pieter Strauven van het parket van Limburg. "De pil bevatte 300 mg MDMA en dat is 4 keer hoger dan een gewone xtc-pil. Vanaf een dosis van 125 mg is zo'n xtc-pil erg gevaarlijk en potentieel dodelijk." MDMA is de substantie in een xtc-pil die voor een roes zorgt.

De drug is sowieso illegaal, laat het parket verstaan, maar het roept op om erg voorzichtig te zijn met de pillen die mogelijk de ronde doen op Extrema Outdoor vanavond. Ook dit weekend gaat het festival door.

"Ook vorig jaar werd daar een pil aangetroffen met een hogere MDMA-dosis, het ging toen om "slechts" 175 mg", zegt Strauven van het parket nog. Vorig jaar stierf een man nadat hij onwel was geworden op het festival, hij had xtc-pillen op zak.