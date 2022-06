Zwemwater in Vlaanderen is van uitstekende kwaliteit, meeste andere oppervlaktewater haalt normen niet

Daarnaast duiken er ook nieuwe problemen op. "35 jaar geleden stonken waterlopen echt. Er was nauwelijks biologisch leven in mogelijk en dat is heel sterk verbeterd", legt hij uit. "Nu duiken meer micropolluenten op: vervuilers die we niet kunnen ruiken of zien met het blote oog. Denk aan PFAS of aan bepaalde metalen. Vroeger was dat minder een aandachtspunt, omdat de algemene waterkwaliteit zo slecht was."