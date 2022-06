Auto en motorfiets gaan in vlammen op bij verkeersongeval in Beveren

In de Bijlstraat in Beveren zijn een auto en een motorfiets helemaal in de vlammen opgegaan. Volgens buurtbewoners verloor de motorrijder de controle over het stuur. Hij botste tegen een geparkeerde wagen, en daarbij scheurde de brandstoftank van de motorfiets. Zowel de auto als de motorfiets vatten meteen vuur, en brandden helemaal uit. De vlammen sloegen ook over naar een garagepoort van een woning. En ook een dakgoot raakte beschadigd door de hitte. De motorrijder raakte gewond aan de handen.