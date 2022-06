Dronken autobestuurder vernielt slagboom en seinlichten aan spooroverweg Heist-op-den-Berg

Na een ongeval aan een spooroverweg in Booischot, bij Heist-op-den-Berg, heeft het treinverkeer tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg deze ochtend vijf uur stilgelegen. Een auto had er een deel van de spoorinstallatie vernield. Alles is intussen hersteld en het treinverkeer rijdt weer normaal. De bestuurder had te veel gedronken.