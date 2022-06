Beerschot neemt afscheid van materiaalman “Joske” op het Kiel in Antwerpen: “De supporters waren alles voor hem”

Een afscheid met supporters, dat is ook wat “Joske” had gewild. “De supporters waren alles voor hem. Dat kan je niet uitleggen”, vertelt Seba Rodriguez, de nieuwe materiaalman. “En hij was alles voor mij. Hij heeft mij de knepen van het vak én van het leven geleerd. Hij was een vaderfiguur. Het is niet gemakkelijk, maar het is een hele eer om hem op te volgen.”