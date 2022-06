Belgisch kampioenschap schapendrijven strijkt neer in Essene

Bovendien is het schapendrijven niet noodzakelijk een sport voor oudere mensen. Het is voor alle leeftijden. De oudste deelnemer is 84 jaar, en de jongste nog maar 14. "Ik ben pas in september van vorig jaar begonnen met schapendrijven", zegt de 14-jarige Joren uit Borgloon. "Samen met mijn border collie probeer ik thuis te oefenen. Omdat we schapen hebben is de hond het al een beetje gewend, maar hij luistert nog niet altijd naar de commando's. Soms lukt het, en soms lukt het helemaal niet", besluit de jonge schapendrijver.