Blinden, doven en anderstaligen kunnen voortaan alle theatervoorstellingen van NTGent volgen via speciale tablet

NTGent lanceerde de theatertablet al kort even in 2020. Maar door de coronacrisis moest het theatergezelschap de voorstellingen stoppen. Maar vanaf nu gaat NTGent de theatertablet weer inzetten, en in het nieuwe theaterseizoen zullen doven, blinden en anderstaligen alle voorstellingen van NTGent via een persoonlijke tablet kunnen volgen dankzij ondertitels, gebarentaal en audiodescripte. Het gaat om speciale tablets met een donkere achtergrond zodat ze het publiek in de zaal niet storen. Toeschouwers die de theatertablet gebruiken tijdens een voorstelling, kunnen die zelf vasthouden of in een speciale houder plaatsen. In totaal zijn er 25 theatertablets beschikbaar. En toeschouwers moeten er niet voor betalen, al kost het bij elke voorstelling ongeveer 5000 euro om die op de tablet te zetten. Vooral de opnames met tolken Vlaamse Gebarentaal en audiobeschrijvers zijn duur.

Alle voorstellingen die NTGent in het seizoen 2022-2023 zelf maakt, worden omgezet op de theatertablet. In totaal gaat het om 6 producties.