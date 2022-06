Een week na de Ros Beiaardommegang is Dendermonde nog steeds in de ban van ’t Peird. Stad bedankt 2.000 vrijwilligers met volksfeest

Onder de feestvierders ook Kalleke Step. Dat is de nar die sinds de 19de eeuw tijdens de ommegang stevig de linten in de hand houdt die aan het bit van het Ros Beiaard bevestigd zijn. Hij danst en wandelt acrobatisch mee op de muziek en telkens wanneer het paard steigert doe hij onvermoeibaar een handenstand. In 2000, 2010 en nu ook in 2022 nam Walter De Smet deze rol op zich. “Het was inderdaad mijn derde keer dat ik Kalleke ben, en dat doe ik voor de eer en de roem en omdat ik een fiere Dendermondenaar ben,” bevestigt hij. “Ik kan daar enorm van genieten, hoe zwaar het ook is. Tijd om te kijken wie er allemaal op je roept heb je niet want je gaat op in de massa. Het is zwaar, maar ik geniet er enorm van.