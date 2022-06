Eerste editie van Nerdlandfestival lokt 10.000 mensen naar Wachtebeke

Op Nerdland is iedereen welkom volgens Helsmoortel of je nu door wetenschap gebeten bent of gewoon met het gezin een leuk weekend wil beleven. “Ons publiek is zeer breed en divers. Met Nerdland hebben we fans die heel nerdy zijn, wat voor ons trouwens echt een geuzennaam is, die vol goesting een Rubiks kubus oplossen of geïnteresseerd zijn in rioolwater. Daarnaast willen we ons ook op gezinnen richten en het brede publiek. Iedereen van ver of dichtbij kan hier terecht voor shows die een zeer hoog entertainment gehalte hebben of net heel diep gaan. Dat hele aanbod willen wij voorschotelen aan de mensen zodat iedereen hier aan zijn trekken kan komen.”