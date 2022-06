Britse koningshuis verwart hun koningin met onze prinses Elisabeth in Twitterfilmpje over iconische status Queen

Het "Princess Elizabeth Research Station" dat in het filmpje getoond wordt, is helemaal niet vernoemd naar de Britse Queen, maar naar onze prinses Elisabeth. Een vreemde vergissing, want de Belgische poolbasis werd geopend in 2009. Toen was de Queen al lang koningin. Bovendien worden de namen van beide royals anders geschreven. Onze prinses haar naam is met een s in plaats van met een z.