Gewapende tiener dringt Brusselse school binnen om pestkop aan te vallen

In Brussel is eerder deze week een gewapende tiener een school binnengedrongen om een leerling aan te vallen. De verdachte kon na een ontsnappingspoging worden opgepakt en werd intussen door de jeugdrechter geplaatst in een instelling. Het is het tweede gewapende incident in een Brusselse school in één week tijd, al is er geen link tussen de twee voorvallen.