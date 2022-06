Man met rijverbod rijdt zonder helm of rijbewijs met speedpedelec

De motards van de verkeerspolitie hielden een man tegen die zonder helm met een speedpedelec reed in de Jan De Graefstraat in Berchem. Een helm is nochtans verplicht bij speedpedelecs. De man gaf toe dat zijn rijbewijs was ingetrokken door het parket en dat er twee rijverboden lopen tegen hem. De politie nam de speedpedelec in beslag.