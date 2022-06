Man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij verdwijning Nederlandse jongen Gino

In het onderzoek naar de verdwijning van de Nederlandse jongen Gino van der Straeten (9) is de voorbije nacht een man opgepakt. Dat gebeurde in zijn woning in Geleen, vlak bij de Belgische grens. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van de jongen. De jongen is nog niet terecht, de zoekactie gaat onverminderd door.