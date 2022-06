Mariah Carey aangeklaagd voor plagiaat in kertshit "All I want for Christmas is you"

In 1994 bracht Mariah Carey de single "All I want for Christmas is you" uit. Het nummer groeide doorheen de jaren uit tot een dikke kersthit met meer dan 1 miljard streams op Spotify en stond in verschillende landen op nummer 1.

Songschrijver Andy Stone van Vince Vance & The Valiants heeft nu klacht ingediend tegen Mariah Carey omdat ze van zijn populariteit en stijl geprofiteerd zou hebben. Muzikaal lijken de songs niet zo goed op elkaar, maar ze hebben wel hetzelfde thema en dezelfde titel. Volgens Stone heeft Carey bewust verwarring gezaaid en heeft ze geen toestemming gevraagd om de titel te gebruiken. Ze schreef het nummer samen met Walter Afanasieff en beiden verdienden er al tientallen miljoenen dollars aan.