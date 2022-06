Na brand hoopt restaurant De Metinas in Asse een pop-up te openen

De zaakvoerders van het restaurant konden de bewakingscamera's nog recupereren. "Op de beelden is duidelijk te zien hoe er rond 2 uur brand uitbreekt op de gelijkvloerse verdieping met een vijftal diepvriezers", vertelt Wendy Windey, zaakvoerder van De Metinas. "Uiteindelijk is ook te zien dat er rond 2.40 uur gestart werd met blussen. De brand heeft zich dus een veertigtal minuten kunnen ontwikkelen, wat zeer lang is. Het is ook een opluchting om te weten dat het niet crimineel is, want dat konden we ook niet onmiddellijk uitsluiten.”