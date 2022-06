Nieuwe ecovallei Vossenberg in Dilsen-Stokkem: "Enorme meerwaarde op vlak van ecologie en mobiliteit"

De nieuwe Ecovallei op de Europalaan in Dilsen-Stokkem zorgt voor een veilige situatie voor autobestuurders, fietsers en dieren. Op de brug kunnen auto's en fietsers veilig doorsteken, maar ook onder de Europalaan is er een veilige verbinding voor fietsers gecreëerd: "Fietsers tussen As en Maaseik fietsen voortaan onder de Europalaan door, er werd op die manier een veilige kruising van de Kolenspoorroute (F751) met de Gewestweg voorzien", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).