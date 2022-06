BEKIJK - Britse Queen grote afwezige op haar eigen feest, maar wel dé ster in filmpje met Beertje Paddington

Maar dé grote afwezige op deze feestelijke avond is de 96-jarige koningin Elizabeth zelf, nadat ze eerder "ongemak" ervoer. Al heeft de BBC bij het begin van de live-uitzending wel een vooraf opgenomen filmpje uitgezonden met her majesty zelve in de hoofdrol.

In het animatiefilmpje is te zien hoe Beertje Paddington op Buckingham Palace op de thee komt bij de koningin. Maar het iconische beertje toont zich in het filmpje als een ongelikt en klunzig beertje, dat zich weinig aantrekt van het protocol.

Terwijl het beertje er een echte janboel van maakt, toont de koningin haar beste stiff upper lip: