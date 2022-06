Station Harelbeke enkele uren afgesloten nadat man sterft op perron

Het lichaam van de man werd vanmorgen vroeg opgemerkt op perron 1 van het station in Harelbeke. De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar de man was al overleden. Hoe de man is gestorven, wordt nog onderzocht, maar bij de eerste lijkschouwing zijn geen sporen van geweld gevonden. Het gaat zo goed als zeker om een natuurlijk overlijden.

Het station van Harelbeke werd gedeeltelijk afgesloten en de reizigers moesten een vervangbus nemen om op hun bestemming te geraken.