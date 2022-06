Supporters op souvenirjacht voor voetbalstadion Sint-Niklaas wordt gesloopt: zelfs middenstip mag weg

Sint-Niklaas kent een lange voetbalgeschiedenis, al sinds het begin van de 20ste eeuw. En voetbalclub SK Sint-Niklaas speelde heel lang in tweede klasse, en in de jaren 80 zelfs in eerste. In het voetbalstadion Puyenbeke konden meer dan 5000 supporters naar de wedstrijden komen kijken.

Maar het stadion gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw zwembad. Voor de afbraakwerken beginnen, krijgen supporters de kans om souvenirs uit het stadion te halen. Zo halen sommigen zitjes uit de tribune om mee te nemen naar huis. Anderen nemen reclameborden en banken uit de kleedkamers mee. En wie wil mag zelfs de middenstip meenemen.

Vandaag tussen 9 en 12 uur kunnen supporters van het oude SK Sint-Niklaas souvenirs ophalen in het Puyenbekestadion. Al 12 jaar zijn er geen wedstrijden meer, maar van de lange geschiedenis van de club zijn heel wat souvenirs en verhalen overgebleven. Volgende week begint de sloop van het voetbalstadion, en dan gaat alles onherroepelijk weg. Sint-Niklaas bekijkt wel of het een deel van het oude materiaal nog kan gebruiken in de nieuwe sportsite van de stad.