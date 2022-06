Villa in De Panne verwoest door brand: moeder en dochter kunnen op tijd ontsnappen

Het waren de buren die de hulpdiensten verwittigden toen ze grote vlammen uit het dak zagen slaan van de villa in de Westhoeklaan in De Panne. Daarna gingen ze naar de woning om de 2 bewoners, een moeder en haar dochter te verwittigen, maar zij hadden de brand ook al opgemerkt en konden op tijd uit het huis ontsnappen. "Ze zijn gelukkig ongedeerd, maar zijn uiteraard in shock", zegt burgemeester Bram Degrieck (het Plan B), die ter plaatse kwam. "De moeder en haar dochter konden overnachten en bekomen in een hotel in de gemeente. Dit weekend bekijken we wat we verder voor hen kunnen doen en of ze misschien even bij familie terecht kunnen."

"Het ging om een grote brand op de bovenste verdiepingen van het huis", zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait. "We hebben het vuur van buitenaf proberen te blussen, want door de vele hinder in de woning, konden we niet veilig binnen in het huis gaan blussen. We hebben ook een groot deel van het dak eraf genomen, want de bovenste verdieping bleef maar roken. We zijn nog uren ter plaatse gebleven om de brand na te blussen." Uiteindelijk zijn de bovenste verdiepingen uitgebrand en is er grote waterschade op de benedenverdieping. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De brand is wellicht ontstaan bij de slaapkamers, maar de oorzaak is nog niet gekend.

Door de zware brand was de Westhoeklaan meer dan een uur volledig afgesloten. Ook het tramverkeer kon niet doorrijden tot De Panne. Er werden tijdelijk vervangbussen ingelegd.