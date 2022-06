Waalse regering wil kennis van het Nederlands bij studenten en werkzoekenden opkrikken om hen aan werk te helpen

Concreet is het de bedoeling dat er talencursussen worden georganiseerd in het kader van beroepen en beroepsopleidingen waar talenkennis een meerwaarde biedt om een job te vinden. De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem zal elk jaar nieuwe modules ontwikkelen voor een reeks beroepen.

Zowel werkzoekenden als studenten zullen een zogenoemde immersiebeurs kunnen ontvangen. Er zal prioriteit gegeven worden aan jongeren die een specifieke vorming volg(d)en en/of in aanmerking komen voor een onderwijsbeurs, of in het kader van hun opleiding beperkte mogelijkheden hebben om talen te leren.

Met het plan wil de regering ook het tekort aan leerkrachten en opleiders aanpakken.

Aan het Talenplan hangt een prijskaartje van 2,75 miljoen euro. "Het is er vooral op gericht de taalvaardigheden van de Walen op te krikken, vooral wat betreft het Nederlands", zegt minister-president Di Rupo. "Zo stimuleren we hun integratie op de arbeidsmarkt. We verbeteren ook de kansen van werkzoekenden om een job te vinden die aan hun verwachtingen beantwoordt."