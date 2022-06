Winnaars van Houtproef 2022 voor middelbare scholieren houtbewerking bekend gemaakt

Per studierichting, TSO, BSO en BuSo heeft de vakjury van ervaren schrijnwerkers een top 3 samengesteld. Voor het TSO heeft de Antwerpse Merel Van den Bergh, leerlinge in GITOK Kalmthout de hoofdprijs weggekaapt. Gevolgd door Baer Knippenbergh van Mosa-RT in Maaseik en Thibo Laseure van het VTI in Veurne. Bij de studierichting TSO kon Lander Vannieuwenburg van het KTA in Brugge de jury het meest bekoren met zijn tafel. Gevolgd dor Daniel van Geneijgen van opnieuw de school Mosa-RT in Maaseik en Axl Kapitein van het VITO in Hoogstraten. En uiteindelijk voor BuSO kwam Remi Impe van de school De Ster als winnaar uit de bus. Gevolgd door Gabriël Vermulst van het Sint-Janshof in Mechelen en Bjarne Meus van BuSO Sint-Jansberg in Maaseik.