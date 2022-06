Koreaanse Hayoung Choi (24) wint de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello met verrassende hedendaagse muziekkeuze 

Wat winnen de laureaten? De eerste prijs is sowieso een visitekaartje voor de internationale concertwereld. Daarnaast krijgt de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 25.000 euro; de tweede prijs is 20.000 waard, de derde 17.000, de vierde 12.500, de vijfde 10.000 en de zesde 8.000. De zes laureaten die niet gerangschikt zijn ontvangen 4.000 euro. De eerste zes wacht de komende maanden nog een uitgebreid concertprogramma in België.