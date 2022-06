Aalter geeft grote trouwreceptie voor koppeltjes die tijdens coronacrisis trouwden

Tijdens de coronacrisis zijn in Aalter 142 koppeltjes getrouwd. “We hebben iedereen aangeschreven en uitgenodigd”, zegt schepen Dirk De Smul. “Jammer genoeg hebben we vernomen dat drie mensen hun partner in die korte tijd al verloren zijn, door een ongeval of ziekte. Andere koppels konden niet aanwezig zijn omdat ze in het verlengde weekend op reis waren. Nog anderen zijn ondertussen al uit Aalter verhuisd. Naar alle hoeken van het land, en één koppeltje heeft ondertussen zelfs voor een nieuw leven in Australië gekozen. In totaal gingen 45 koppels op onze uitnodiging in. Voor hen werd het een mooi feest.”