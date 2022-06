Twee nieuwe bruggen ingehuldigd aan Keerdok in Mechelen: "Belangrijke verbinding met stadscentrum"

De namen van de bruggen werden ook bekendgemaakt. "De ene brug is genoemd naar Sophie Berthout, het gekende Mechelse geslacht. De andere heet de Armand Becquetbrug, waarbij de link wordt gelegd naar het oorspronkelijke bedrijf dat na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht, en waarvan nog een erfgenaam aanwezig was om de brug mee in te huldigen", zegt Vandersmissen.