Derde gevaarlijke xtc-pil ontdekt op dancefestival Extrema Outdoor, nu in de vorm van schoppenaas

"Vanaf een gehalte van 125 milligram is een xtc-pil immers erg gevaarlijk. Vorig jaar werd ook een gevaarlijke pil aangetroffen. Deze bevatte "slechts" 175 milligram MDMA," aldus Pieter Strauven. Vorig jaar liet een festivalbezoeker, een vijftiger, in Houthalen-Helchteren het leven na de inname van een gevaarlijke xtc-pil.

Nieuw dit jaar op Extrema Outdoor is een testdorp dat speciaal is ingericht om drugs te controleren. Alle soorten drugs die bij controles gevonden worden gaan naar het testdorp. Binnen de vijftien seconden is bekend hoe gevaarlijk een bepaalde stof is.