Dronken automobilist botst tegen geparkeerde auto voor de ogen van de politie

Vlakbij het politiekantoor op de Kioskplaats in Hoboken merkten agenten dat een auto tijdens het parkeren een andere auto vol raakte. De man zag er zenuwachtig uit. Zijn auto was afgekeurd door de keuring en mocht dus niet op straat rijden. Bovendien was de man onder invloed van alcohol en drugs. Hij zei dat hij de avond voordien was gaan feesten en nog maar net wakker was. Het ongeval gebeurde om 16 uur.