Emotionele afscheidsplechtigheid voor blues-muzikant Tiny Legs Tim in Gent

In cultuurhuis De Centrale in Gent is vandaag afscheid genomen van blueszanger en -gitarist Tiny Legs Tim. De zaal zat helemaal vol, met familie, vrienden en liefhebbers van zijn muziek. Tijdens de emotionele plechtigheid ging het over het leven en werk van Tiny Legs Tim. Familie en vrienden vertelden over hem, en verschillende muzikanten speelden op het podium live nummers van hem. In de zaal waren heel wat foto's van optredens van Tiny Legs Tim te zien.