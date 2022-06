Fabriek die verantwoordelijk was voor tekort babymelk in VS opnieuw opgestart

Het was de sluiting van die fabriek die de oorzaak was van het nijpende tekort aan babymelkpoeder.

Abbott liet zaterdag weten dat de grote fabriek in Sturgis in de staat Michigan opnieuw zou worden opgestart. Het bedrijf verduidelijkt dat de fabriek aan alle voorwaarden van de FDA voldoet. Abbott vertegenwoordigt 40 procent van de markt in de Verenigde Staten.

"We begrijpen de urgente nood aan babymelk. Het is onze voornaamste prioriteit om veilige en hoogwaardige melk te kunnen leveren aan families in de Verenigde Staten", klinkt het.

In de VS is al enkele maanden een nijpend tekort aan babymelkpoeder. Er waren bevoorradingsproblemen ontstaan door de coronacrisis en daar kwam nog de sluiting, in februari, van de Abbott-fabriek in de staat Michigan bovenop. De fabriek moest de deuren sluiten nadat producten gelinkt werden aan de dood van twee baby's.

Om het historische tekort aan te pakken, activeerde de Amerikaanse president Joe Biden zelfs een oorlogswet. Met een luchtbrug werden tonnen babymelk uit het buitenland aangevoerd.