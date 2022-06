Franse parlementsverkiezingen: Ex-premier Valls uitgeschakeld in eerste ronde

Valls was kandidaat namens de partij van president Emmanuel Macron. Hij kwam op in de vijfde kieskring voor Fransen in het buitenland. Die kiesomschrijving omvat circa 120.000 geregistreerde Franse kiezers in Spanje, Portugal, Monaco en Andorra. Zij mochten zondag al hun stem uitbrengen. In Frankrijk zelf vindt de eerste ronde komend weekend plaats.

De uittredende volksvertegenwoordiger van de kieskring, Stéphane Vojetta, zetelde de voorbije jaren namens de partij van Macron. Hij weigerde plaats te ruimen voor Valls en stelde zich ook kandidaat. Hij beloofde daarbij dat hij Macron trouw zou blijven als hij het zou halen. De dissident bereikt de tweede ronde wel, en zal het daarin opnemen tegen een kandidaat van links.

Voor Valls, ooit een zwaargewicht in de socialistische partij en premier onder president François Hollande, betekent de uitschakeling een nieuwe afgang. In 2019 was hij er al niet in geslaagd burgemeester te worden van Barcelona, zijn geboortestad. Hij eindigde toen pas vierde met 13 procent van de stemmen.

Na de bekendmaking van de resultaten zondagavond op Twitter, heeft Valls ook meteen afscheid genomen van zijn account op het sociale medium.