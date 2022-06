Gentenaar Gianny De Leu nu ook wereldkampioen thaiboksen bij de elite

Thaiboksen kan je vergelijken met kickboksen, maar je mag ook de knieën en de ellebogen gebruiken om de tegenstander pijn te doen. En Gianny De Leu uit Gent kroonde zich dit weekend in Abu Dhabi tot wereldkampioen bij de elite. De Leu versloeg in de finale de Kazak Shamil Yermagambetov na drie rondes op punten (30-27). De voorbije dagen was hij ook te sterk voor de Algerijn Noureddine Aissaoui (30-27), de Saoedi Saud Aldossary (KO) en de Turk Emre Batuhan Yilmaz (30-27).

Gianny De Leu is nog maar 20 jaar, maar staat al langer bekend als een groot talent in het thaiboksen. Hij is nu de eerste thaibokser die opeenvolgend wereldkampioen wordt bij de jeugd, de amateurs en de elite.