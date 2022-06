Muurschilderijen van Marc Sleen en GAL op oude elektriciteitscabine in Bakenbos in Hoeilaart

Dit jaar bestaat het wijkcomité Bakenbos in Hoeilaart 50 jaar. Om dat te vieren werd een oude elektriciteitscabine in de wijk onder handen genomen. Op de muren van de elektriciteitscabine prijken twee metershoge muurschilderijen van Marc Sleen en GAL. Die laatste groeide op in de wijk.

“Ik woon al jaren in Brussel, maar nu zijn we terug en hebben we iets afgelaten”, zegt kunstenaar Gerard Alsteens (GAL). “Mijn ouders waren hier druiventelers met een 20-tal serres. Ik was te slecht in het knippen van de druiventrossen, dus heeft mijn broer het overgenomen.”