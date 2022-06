Nieuwe hoogtewerker van de brandweer uitgetest aan Sint-Gummaruskerk in Lier

Bij de test wilde de brandweer nagaan of ze tot aan de hoogste dakgoten van de kerk zouden geraken. "In geval van een brand kan je daar dan brandweerlieden afzetten", legt burgemeester Rik Verwaest (N-VA) uit. "De test was positief, maar het gaat wel om een gevaarlijke procedure die we liever willen vermijden. Je kunt immers slechts maximaal twee brandweerlieden afzetten en dat doet de brandweer enkel in zeer uitzonderlijke situaties.”