Feestelijkheden voor Queen Elizabeth bereiken hoogtepunt met straatpicknick en grote optocht

Vannamiddag, rond 15.30 uur onze tijd, is er nog een grote optocht met als thema de 70-jarige regeerperiode van koningin Elizabeth. Die start in de regeringswijk Whitehall en loopt dan via een lange laan, The Mall, naar Buckingham Palace. Veel Britten hopen dat de Queen nadien nog even op het balkon zal verschijnen, maar dat is heel twijfelachtig.

Donderdag ervoer de koningin immers "een ongemak" op het balkon tijdens de militaire parade. Daardoor heeft ze de rest van het weekend geen festiviteiten meer bijgewoond. Ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid en is de laatste maanden slecht te been.