Rommelmarkt op Sinksenfeesten in Kortrijk valt in het water: amper 80 van de 800 kramen opgesteld

“Kom naar de Kortrijkse Sinksenfeesten en laat je meedrijven in de binnenstad… in de regen”, voegt Marnix Theys er schamper aan toe. Al van in de jaren negentig is hij mee verantwoordelijk voor de programmatie van Sinksen in Kortrijk. “Eén maandag in al die jaren hadden we slecht weer, maar nu is het van zaterdagavond beginnen regenen tot op dit moment. Nog nooit meegemaakt. Maar we blijven positief. Het goede nieuws is dat het nu alleeen maar beter kan gaan. Morgen wordt een topdag!”