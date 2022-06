Vier slagkooien voor populaire sport cricket in Park Spoor Noord in Antwerpen

Cricket is populair in Park Spoor Noord. Om de veiligheid van de bezoekers van het park en de buurtbewoners te garanderen, waren de slagkooien nodig, vond het district. "Nergens in Europa vind je slagkooien voor cricket in publieke ruimte", vertelt Charlie Van Leuffel (N-VA), Antwerps districtsschepen voor sport. "Ik wil ervoor zorgen dat alle inwoners laagdrempelig kunnen sporten. Naast de populaire sporten zoals basket en voetbal, was het nu tijd om voorzieningen voor deze opkomende sport, cricket, aan te leggen."