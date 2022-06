VTI Roeselare haalt 15de plaats op WK Waterstofwagens in Nederland: "Beste rondetijd behaald"

Het team VTIR@tomic1 van het VTI in Roeselare had gisteren de eer om België te vertegenwoordigen op het WK Waterstofwagens. "In 2019 op het laatste WK dat plaatsvond, waren wij er ook al bij in Praag. Dit was onze tweede deelname ooit, maar we zijn ook de enige school in België, die met dit project bezig is. We hebben een aantal maanden geleden meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap om toch wat te kunnen trainen. We kregen toen de prijs van de "beste pitstop". Nu willen we vooral andere scholen inspireren om mee te doen aan het project", zegt Johnny Corteel, leraar Autotechnieken derde graad.

De teams moeten kleine wagens maken op een schaal van 1 op 10, die aangedreven worden door waterstof en van op afstand bestuurd worden. "We moeten de motoren zo ontwerpen dat ze waterstof gaan omzetten in elektriciteit, waardoor de auto's vooruit kunnen rijden. Dat is de groene technologie van de toekomst, waarbij waterstof kan gebruikt worden bij het zwaarder vervoer, zoals luchtverkeer, vrachtwagens en dergelijke. Nu wordt daar dus volop mee geëxperimenteerd en op deze manier is de jeugd er ook al vlug mee bezig", vertelt Corteel.