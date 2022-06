"Ze is onze moeder" en "ze belichaamt alle Britse waarden": dit betekent Queen Elizabeth voor de Britten

"De koningin is bekend in de hele wereld", zegt Donna, "ze staat synoniem voor alles wat Brits is." En wat dat dan inhoudt? "Dit", zegt ze. "Samen vieren, met de hele gemeenschap, picknicks in het park. Geen "Brittannia rules the waves", die tijd is voorbij." "Mensen drinken hier Italiaanse wijn en eten Franse kaas en Griekse olijven", zegt Jamie. Ook dat is Brits. Ik voel mij trouwens ook nog altijd Europeaan. Daar heeft de Brexit niks aan veranderd."

Of ze al denken aan de periode na de dood van de Queen? "Het zou fijn zijn als er na haar iemand komt die even lang op de troon kan blijven zitten. Dus we zouden liever William zien als koning dan Charles", zegt Jamie. "Maar ook die zal nooit zo populair zijn als zij." "We zullen haar missen als ze er niet meer is."