3 sociale woonmaatschappijen in Meetjesland worden 1 woonmaatschappij

Schepen van wonen van Eeklo, Danny Plaetinck (N-VA) ziet verschillende voordelen in: "Het grote voordeel is dat die nieuwe maatschappij de bouw van nieuwe sociale woningen veel beter zal kunnen spreiden over haar werkingsgebied. Nu zijn er gemeenten waar nauwelijks sociale woningen staan en andere gemeenten die de opgelegde norm ruimschoots halen. Dat hangt ook samen met de structuur van de gemeente. In een stedelijke omgeving zoals Eeklo zal je veel meer behoefte hebben aan sociale woningen dan in een landelijke gemeente. Maar we moeten dus gaan naar een grotere spreiding."



Ook de financiering van die ene woonmaatschappij zal billijker zijn. Nu hebben diezelfde stedelijke gemeenten veel kosten en investeren de landelijke gemeenten nauwelijks. Door alles in 1 pot te gooien en daarna te verdelen, zal alles wat eerlijker verlopen, hoopt schepen Plaetinck: "Een goed sociaal woonbeleid heeft middelen nodig en als dat allemaal geconcentreerd zit op 1 plaats, dan is het moeilijk om dat degelijk vorm te geven. Door de subsidies van de verschillende gemeenten samen te brengen, zullen we een beter sociaal woonbeleid kunnen voeren."